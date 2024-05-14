للمرة الثامنة على التوالي.. طلائع الجيش يمنع الإسماعيلي من الانتصار في الدوري

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

صورة تقرير الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

تعطلت انتصارات الإسماعيلي في الدوري بتعادل أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على جهاز الرياضة العسكري.

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصارين على التوالي في الدوري قبل مواجهة اليوم.

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بينما حصد طلائع الجيش نقطة بعد هزيمتين على التوالي، وفشل طلائع الجيش في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري.

وافتتح إريك تراوري التسجيل في الدقيقة 62 بعد عرضية رائعة من عبد الكريم مصطفى.

بينما تعادل جودوين شيكا مستغلا عرضية محمد هاني في الدقيقة 72.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع من 21 مباراة، بينما الإسماعيلي وصل لـ 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدون انتصار

لم يذق الإسماعيلي طعم الفوز على طلائع الجيش للمباراة الثامنة على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان الانتصار الأخير للدراويش على طلائع الجيش في سبتمبر 2020 والذي انتهى بفوز الإسماعيلي بهدف دون مقابل.

ومنذ تلك المباراة لعب الفريقان ثماني مباريات في الدوري ونجح طلائع الجيش في الفوز أربع مرات مقابل أربعة تعادلات.

وكان طلائع الجيش قد تغلب على الإسماعيلي في آخر مواجهتين بجانب الفوز في أربع من آخر خمس مباريات أقيمت بين الفريقين قبل المواجهة الحالية.

وكان اللقاء هادئا بين الفريقين في الشوط الأول ومنع محمد شعبان أخطر فرص الشوط في الدقيقة الثامنة.

بينما في الشوط الثاني استغل إريك تراوري عرضية رائعة من عبد الكريم مصطفى.

وكثف طلائع الجيش هجماته بعد الهدف من أجل إدراك التعادل حتى نجح جودين في استغلال عرضية محمد هاني وسجل التعادل.

الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش
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