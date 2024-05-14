قائمة بيراميدز – تواجد أحمد الشناوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري.

ويتواجد أحمد الشناوي حارس بيراميدز في القائمة بشكل طبيعي بعد تعرضه للإصابة أمام المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.