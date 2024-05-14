الشيبي: بيراميدز يستحق الفوز بلقب الدوري هذا الموسم

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

يرى محمد الشيبي لاعب بيراميدز أن فريقه قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ويستحق التتويج بالبطولة.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال الشيبي عبر حسابات ناديه: "إن شاء الله بيراميدز يفوز بالدوري هذا الموسم".

اللاعب المغربي أضاف "الفريق يستحق أن يفوز بلقب الدوري هذا الموسم ونحن كلاعبين نركز في ذلك ونلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز بها".

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وأتم تصريحاته "فريقنا قوي ومميز وقادر على المنافسة على لقب الدوري حتى آخر مباراة".

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

وانضم محمد الشيبي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي 2022-2023 قادما من الجيش الملكي المغربي.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 31 عاما لعب هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع 7 أهداف.

الدوري المصري بيراميدز محمد الشيبي
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