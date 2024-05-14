كرة يد - مصر بالتصنيف الأول.. تفاصيل وموعد قرعة بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف الفرق المتأهلة إلى منافسات بطولة العالم للرجال.

وتحدد 31 منتخبا من 32 المتأهلين لمنافسات بطولة العالم خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

وتقام منافسات البطولة بثلاثة دول وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وحدد الاتحاد الدولية لكرة اليد إقامة مراسم القرعة يوم 29 مايو الجاري.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول بالبطولة المقرر إقامتها على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

التصنيف الأول: مصر - الدنمارك - فرنسا - السويد - ألمانيا - المجر - سلوفينيا - البرتغال.

التصنيف: النمسا - النرويج - أيسلندا - كرواتيا - هولندا - إسبانيا - إيطاليا - التشيك.

التصنيف الثالث: قطر - البرازيل - بولندا - الأرجنتين - كوبا - مقدونيا الشمالية - اليابان - الجزائر.

التصنيف الرابع: البحرين - تونس - تشيلي - الكويت - كاب فيردي - غينيا - أمريكا - (متأهل بدعوة من الاتحاد الدولي)

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.