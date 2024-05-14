الطويلة يكشف لـ في الجول خطوة تصعيدية ضد بيراميدز واتحاد الكرة بسبب مستحقات صفقة محمود صابر

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 19:41

كتب : حامد وجدي

محمود صابر - بيراميدز

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن نيته في التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب عدم تسله خطاب يفيد بأحقيته في الحصول على باقي مستحقات انتقال محمود صابر من صفوف فريقه إلى بيراميدز.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "سأتقدم بشكوى إلى وزير الرياضة ضد اتحاد الكرة بسبب امتناعهم عن تسليم خطاب لي يفيد بأحقيتي في مبلغ 9 مليون و680 ألف مستحقين من نادي بيراميدز نظير باقي صفقة انتقال محمود صابر".

وأضاف "انتقال محمود صابر من النجوم إلى بيراميدز تم مقابل 12 مليون جنيه. حصلنا على 3 مليون جنيه كمقدم، على أن يدفع باقي المبلغ على دفعات. وبسبب التأخير، رفعنا شكوى إلى لجنة التظلمات وطالبنا بالمبلغ الباقي بالإضافة لفوائد 10%".

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وشرح "في المقابل اعترض بيراميدز على نسبة الفوائد بحجة إن النسبة تكون 7% فقط، وكان ذلك ليكتسبوا بعض الوقت حتى حصلنا على الحكم فعلا بأحقيتنا في مبلغ 9 مليون و680 ألف جنيه".

وواصل "بيراميدز تواصلوا معي وأخبروني إنهم جهزا شيك بالمبلغ ومستعدين لحل المشكلة بشكل ودي، لكنهم يماطلبون في التنفيذ منذ فترة طويلة. اتحاد الكرة حتى الآن لم يسلمنا الخطاب الذي نحصل على أموالنا بموجبه".

وأتم تصريحاته "ما حدث مؤخرا إن مصلحة الضرائب طالبتني بـ مليون و400 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة على الصفقة، ولذلك سأضطر لتقديم شكوى إلى الوزير ضد اتحاد الكرة ليسلموني الخطاب الذي أستحق به المبلغ من بيراميدز، وذلك قبل أن نلجأ إلى طرق قانونية أخرى".

الدوري المصري محمد الطويلة محمود صابر النجوم
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