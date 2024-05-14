ريليفو: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش

قرر مجلس إدارة نادي ريال مدريد وضع حدا لمسيرة لوكا مودريتش مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية وفقا لمصادرها عن اتخاذ إدارة ريال مدريد قرارها بعدم استمرار مودريتش والاكتفاء بالفترة التي قضاها في النادي مع نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك في ظل أنباء رغبة اللاعب الكرواتي - 38 عاما- في الاستمرار لمدة موسم جديد مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يسعى لإفساح المجال من أجل اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة.

وكان مودريتش قد تحدث خلال الفترة الماضية عند سؤاله على مصير مستقبله مشددا أن الوقت ليس مناسب وأن رغبته هي إنهاء الموسم بشكل جيد.

كما يرغب ريال مدريد في تقليل الرواتب خاصة أن مودريتش يأتي على رأس اللاعبين الأكثر حصولا على مقابل مالي.

ويتبقى لريال مدريد أربع مباريات في الموسم الجاري بينهم ثلاثة في الدوري الإسباني ومباراة بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مودريتش قد انتقل إلى ريال مدريد قادما من توتنام في صيف 2012 مقابل 35 مليون يورو.

ولعب مودريتش خلال الموسم الجاري 43 مباراة بقميص ريال مدريد وساهم في 10 أهداف.

وحصل مودريتش على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "بالون دور" عام 2018.

كما حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات و4 ألقاب للدوري الإسباني بالإضافة لـ 4 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و5 ألقاب كأس ملك إسبانيا ولقبي السوبر الإسباني.