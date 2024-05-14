كرة طائرة - "من الأكثر التجارب التي لا تُنسى" دانا شوقي تعلن رحيلها عن الزمالك

أعلنت دانا شوقي لاعبة فريق الزمالك لسيدات الكرة الطائرة رحيلها عن الفريق بعد انتهاء الموسم.

وكان الزمالك قد اختتم الموسم الجاري بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للسيدات للعام الثاني على التوالي.

وحسمت سيدات الزمالك للكرة الطائرة تواجدهن في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ مصر عند تمثيل القارة في ديسمبر المقبل بالصين.

وكتبت دانا شوقي عبر حسابها الرسمي: "عامان مليئان بالكثير من المشاعر والمغامرات".

وتابعت "أشكر جميع الأشخاص الذين دعموني طوال رحلتي وزميلاتي في الفريق لمنحي واحدة من أكثر التجارب التي لا تُنسى على الإطلاق".

وأضافت دانا "كان من دواعي سروري دائما أن أكون ضمن هذا الفريق".

واختتمت دانا حديثها "الآن انتقل إلى فصل جديد في حياتي".

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وعلم FilGoal.com أن لاعبة الزمالك قد حصلت على عرض من أحد فرق الدوري اليوناني.

ومن المقرر أن تنتقل دانا إلى الدوري اليوناني مع بداية الموسم الجديد.

وكانت دانا قد حصدت جائزة أفضل لاعبة في مركز الإعداد ببطولة إفريقيا الأخيرة.

وانتقلت دانا إلى الزمالك من الأهلي في 2022 ولمدة موسمين.