التشكيل - حاتم سكر أساسي مع الإسماعيلي.. وتراوري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

يبدأ حاتم سكر في التشكيل الأساسي لفريق الإسماعيلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

كما دفع إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بهشام محمد في خط الوسط.

ويقود إريك تراوري هجوم الإسماعيلي أمام طلائع الجيش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: حاتم سكر – محمد دسوقي – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى.

الوسط: هشام محمد – محمد مخلوف – عمر الساعي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – إريك تراوري – نادر فرج.

البدلاء: محمد فوزي - حمدي النقاز - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - بشار أشرف - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

أما طلائع الجيش ففي المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق الدراويش الفوز في آخر مباراتين خاضهم بالدوري بينما طلائع الجيش تعرض لخسارتين على التوالي.