سموحة يهزم الاتحاد ويواصل تهديد المركز الرابع

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

سموحة ضد الاتحاد السكندري

واصل سموحة تهديد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من المسابقة وأقيمت في استاد الإسكندرية.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الخامس، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الذي تجمد رصيده عند النقطة 35.

ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة لفريق سموحة.

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تقدم سموحة في الدقيقة 34 بهدف سجله قائده حسام حسن بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف محمد سعيد "مكرونة" الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة من دوكو دودو وضعته في مواجهة الشباك الخالية.

واستعاد سموحة الانتصارات بعدما تلقى هزيمة في المباراة السابقة أمام زد.

بينما تلقى الاتحاد الخسارة بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة على المقاولون العرب.

وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة رجل المباراة.

سموحة حسام حسن الاتحاد السكندري الدوري المصري
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