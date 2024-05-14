سموحة يهزم الاتحاد ويواصل تهديد المركز الرابع

واصل سموحة تهديد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من المسابقة وأقيمت في استاد الإسكندرية.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الخامس، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الذي تجمد رصيده عند النقطة 35.

ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة لفريق سموحة.

تقدم سموحة في الدقيقة 34 بهدف سجله قائده حسام حسن بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

جوووووول .. حسام حسن يسجل هدف التقدم لـ سموحة في شباك الاتحاد السكندري 🔥⚽️ الاتحاد 0 : 1 سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/g7ZT9vUPny — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 14, 2024

ثم أضاف محمد سعيد "مكرونة" الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة من دوكو دودو وضعته في مواجهة الشباك الخالية.

واستعاد سموحة الانتصارات بعدما تلقى هزيمة في المباراة السابقة أمام زد.

بينما تلقى الاتحاد الخسارة بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة على المقاولون العرب.

وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على جائزة رجل المباراة.

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