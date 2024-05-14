بسبب اعتراض الأندية.. اتحاد الكرة يدرس تغيير شكل مسابقة الدرجة الثانية

يدرس اتحاد الكرة المصري تغيير شكل مسابقة دوري الدرجة الثانية ب (دوري القسم الثاني ب) بسبب اعتراض الأندية.

ويأتي ذلك بعد إقامة دوري المحترفين بنظام الدورين وصعود أول ثلاث أندية للدوري الممتاز وهبوط آخر ثلاث أندية للدرجة الثاني ب وفقا للائحة التي تم اعتمادها الصيف الماضي.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة منتصف الأسبوع الجاري مناقشة القرار وفي انتظار الاجتماع مع جمال علام رئيس الاتحاد لاتخاذ القرار قبل نهاية مايو الجاري.

واعترضت أندية القسم الثاني ب على خوض معدل 20 مباراة فقط في الموسم وطالبوا بزيادة عدد المباريات لتستمر المسابقة لمدة ثمانية أشهر بدلا من خمسة أشهر.

وجاءت أسباب أندية الدرجة الثانية كالآتي:

- إقامة دوري المحترفين من دور واحد ويخوض كل نادي 38 مباراة وليس من المنطقي إقامة دوري الدرجة الثانية ب من 6 مجموعات وكل فريق يخوض 20 مباراة في الموسم.

- طلب أندية دوري الدرجة الثانية ب بزيادة عدد المباريات في الدوري حتى يستمر الدوري لثمانية أشهر بدلا من خمسة.

- دوري الدرجة الثانية ب يضم 69 فريقا ولكن يتم تقسيمهم لست مجموعات بمعدل 3 مجموعات تضم 12 فريقا ومثلهم يضم 11 فريقا بمعدل 20 مباراة وهو ما ترفضه الأندية.

- تم طرح إقامة 4 مجموعات بدلا من ستة ولكن ما يقف عقبة أمام هذا النظام هو تواجد أندية من الصعيد مع أندية الجيزة.

- يتم مناقشة فكرة صعود ثواني المجموعات الـ 12 من القسم الثالث مع صعود أفضل 5 ثوالث لزيادة المجموعات إلى 14 فريق بست مجموعات بإجمالي 84 فريقا.

وكان قد هبطت أندية ملوى ومغاغة ومركز شباب العريش وبورتو السويس وبلقاس والإسكندرية للبترول إلى دوري القسم الثالث.

بينما صعد من القسم الثالث إلى القسم الثاني ب كل من المدينة المنورة ومركز شباب سوهاج والبدارى وتوت عنخ أمون ودياموند والبلاستيك ودمياط والشرقية وبلقاس سيتي وبيلا وأصحاب الجياد و6 أكتوبر بسيناء والزهور بمطروح.