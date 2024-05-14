بسبب اعتراض الأندية.. اتحاد الكرة يدرس تغيير شكل مسابقة الدرجة الثانية

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

يدرس اتحاد الكرة المصري تغيير شكل مسابقة دوري الدرجة الثانية ب (دوري القسم الثاني ب) بسبب اعتراض الأندية.

ويأتي ذلك بعد إقامة دوري المحترفين بنظام الدورين وصعود أول ثلاث أندية للدوري الممتاز وهبوط آخر ثلاث أندية للدرجة الثاني ب وفقا للائحة التي تم اعتمادها الصيف الماضي.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة منتصف الأسبوع الجاري مناقشة القرار وفي انتظار الاجتماع مع جمال علام رئيس الاتحاد لاتخاذ القرار قبل نهاية مايو الجاري.

أخبار متعلقة:
برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي لـ تير شتيجن الشعباني: قدمنا مباراة كبيرة ضد خصم شرس وصعب.. وننتظر الشوط الثاني بالقاهرة اسكواش – العدد أصبح 15.. نهاية مباريات الدور الثاني من بطولة العالم رجال وسيدات "حلم الطفل تحقق".. لوكاس بيريز يقود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية الإسبانية

واعترضت أندية القسم الثاني ب على خوض معدل 20 مباراة فقط في الموسم وطالبوا بزيادة عدد المباريات لتستمر المسابقة لمدة ثمانية أشهر بدلا من خمسة أشهر.

وجاءت أسباب أندية الدرجة الثانية كالآتي:

- إقامة دوري المحترفين من دور واحد ويخوض كل نادي 38 مباراة وليس من المنطقي إقامة دوري الدرجة الثانية ب من 6 مجموعات وكل فريق يخوض 20 مباراة في الموسم.

- طلب أندية دوري الدرجة الثانية ب بزيادة عدد المباريات في الدوري حتى يستمر الدوري لثمانية أشهر بدلا من خمسة.

- دوري الدرجة الثانية ب يضم 69 فريقا ولكن يتم تقسيمهم لست مجموعات بمعدل 3 مجموعات تضم 12 فريقا ومثلهم يضم 11 فريقا بمعدل 20 مباراة وهو ما ترفضه الأندية.

- تم طرح إقامة 4 مجموعات بدلا من ستة ولكن ما يقف عقبة أمام هذا النظام هو تواجد أندية من الصعيد مع أندية الجيزة.

- يتم مناقشة فكرة صعود ثواني المجموعات الـ 12 من القسم الثالث مع صعود أفضل 5 ثوالث لزيادة المجموعات إلى 14 فريق بست مجموعات بإجمالي 84 فريقا.

وكان قد هبطت أندية ملوى ومغاغة ومركز شباب العريش وبورتو السويس وبلقاس والإسكندرية للبترول إلى دوري القسم الثالث.

بينما صعد من القسم الثالث إلى القسم الثاني ب كل من المدينة المنورة ومركز شباب سوهاج والبدارى وتوت عنخ أمون ودياموند والبلاستيك ودمياط والشرقية وبلقاس سيتي وبيلا وأصحاب الجياد و6 أكتوبر بسيناء والزهور بمطروح.

اتحاد الكرة القسم الثاني الدرجة الثانية
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد قرعة دورة الترقي للممتاز اكتملت دورة الترقي.. الترسانة يتأهل على حساب ديروط بركلات الترجيح انتهت المباراة الفاصلة - الترسانة (1)-(1) ديروط.. الشواكيش إلى الترقي خطوة نحو الممتاز.. منتخب السويس إلى دورة الترقي بالفوز على كهرباء الإسماعيلية انتهت المباراة الفاصلة - منتخب السويس (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية الحلم السكندري مستمر.. سبورتنج إلى دورة الترقي على حساب المنصورة انتهت المباراة الفاصلة - المنصورة (0)-(0) سبورتنج.. الفريق السكندري للترقي أتوبيس مكشوف واحتفالات جنونية بعد تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز
أخر الأخبار
جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية ساعة | الدوري الإسباني
لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عودة روان العربي في أبرز نتائج ختام ثمن نهائي بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس طاولة - لاستعادة الهيمنة.. دينا مشرف تتوج بلقب كأس إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا