بتروجت يجدد عقد سيد عيد لقيادة الفريق في الممتاز

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 17:15

كتب : رضا السنباطي

سيد عيد

أعلن نادي بتروجت تجديد عقد سيد عيد المدير الفني للفريق لمدة موسم ليستمر في تدريب الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتأهل بتروجيت إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويقود سيد عيد تدريب الفريق منذ شهر نوفمبر من عام 2022.

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ولدى سيد عيد حقبة تعتبر من الأطول في تاريخ التدريب في الكرة المصرية، إذ درب فريق النصر لمدة 13 عاما.

ودرب عيد النصر منذ موسم 2008-2009 حتى 2020-2021.

ويعتبر صلاح الناهي هو أكثر مدرب استمر رفقة فريق واحد في تاريخ الدوري المصري ونافس السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ درب فريق الكروم لمدة 24 عاما.

وتولى الناهي تدريب فريق الكروم منذ موسم 1982-1983 حتى 2005-2006.

بينما درب فيرجسون الفريق الإنجليزي منذ موسم 1986-1987 حتى 2012-2013 أي 27 عاما.

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

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