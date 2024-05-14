ريليفو: ميلان يرغب في التعاقد مع ظهير توتنام

يرغب نادي ميلان في التعاقد مع إيمرسون رويال ظهير توتنام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وأفاد ماتيو موريتو الصحفي الإيطالي في موقع ريليفو أن الروسونيري وضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في أعلى أولوياته للتعاقد معه في الصيف القادم.

وحسب موريتو فإن توتنام يقيم رويال مقابل أقل قليلا من 20 مليون يورو.

وذكر موريتو أن ميلان تابع رويال لعدة أشهر وسبق وأن حصل على معلومات في الصيف الماضي لمعرفة طلبات توتنام لتركه يرحل.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 23 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.

ويخطط ميلان لسوق الانتقالات بالرغم من عدم الاستقرار على من سيكون مدرب الفريق الجديد خلفا لستيفانو بيولي.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن ميلان اتخذ القرار بإقالة المدير الفني الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.