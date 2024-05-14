خبر في الجول - انفراجة في أزمة الدعوات الخاصة لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف

اقتربت أزمة نادي الزمالك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الدعوات الخاصة بالمقصورة الرئيسية لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية من الحل.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن هناك انفراجة حدثت في أزمة الدعوات الخاصة للمقصورة الرئيسية بعد أن أخطر كاف الزمالك بزيادة نسبة الفريق من الدعوات وتقليل نسبة كاف بناء على رغبة الفريق الأبيض.

وكانFilGoal.com علم أن أحمد سليمان وشريف منير حسن ممثلا الزمالك في الاجتماع الفني قد سجلا اعتراضهما بسبب رغبة كاف في الحصول على 50% من نسبة الدعوات الخاصة المخصصة للمباراة والتي يراها النادي كبيرة جدا.

وكانت شركة تذكري قد أعلنت نفاد جميع تذاكر المباراة بعد 5 ساعات فقط من طرحها.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون مقابل أو الفوز بأكثر من هدفين للتتويج باللقب.

ويسعى الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019 والتي توج بها على حساب نهضة بركان أيضا.