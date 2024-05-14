مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن مستقبل برونو فيرنانديز مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيعود ليساندرو مارتينيز إلى الفريق، لقد أجرى بعض الحصص معنا ونخطط أن يكون متاحا إذا سارت الأمور على ما يرام في التدريبات".

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وأضاف "علينا أن نرى ما إذا كان برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وويلي كامبوالا جاهزين للانضمام للقائمة".

وأكمل "تعرض راسموس هويلوند إلى 3 إصابات هذا الموسم لكنه سجل 14 هدفا، هذا رقم قياسي جيد جدا للاعب شاب، عندما قررنا التعاقد معه اشترينا لاعبا لهذا الموسم والمستقبل، لديه شخصية قوية للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "مستقبل برونو؟ طوال السنوات كان لاعبا مهما للغاية لمانشستر يونايتد وصنع أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي، من الواضح أنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الماكبايس في المركز السادس بـ57 نقطة.

نيوكاسل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز
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