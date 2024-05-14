انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) سموحة.. فوز الأزرق

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد سموحة في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 86: جووووول الثاني من سعيد مكرونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. جوووول أول لسموحة عن طريق حسام حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد استلام الكرة من بين المدافعين.

ق23. هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق محمود شبانة لوجود حالة تسلل,

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري دربي الإسكندرية
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