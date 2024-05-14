التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية

أعلن كل من طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة بعد قليل على ملعب الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الاتحاد تبديل وحيد عن المباراة الماضية بمشاركة بنجامين بواتنج بدلا من عبد الغني محمد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – سيف تقا – الحبيب حسن.

الوسط: عمر الوحش – ناصر ناصر – كريم الديب.

الهجوم: أحمد عادل – بيكالي أوبامي – بنجامين بواتنج.

ويقود مصطفى البدري هجوم سموحة بجوار حسام حسن.

بينما جاء سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: عبد الرحمن عامر – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو – طارق علاء.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

الهجوم: أبو بكر ليداي – حسام حسن – مصطفى البدري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 31 نقطة.