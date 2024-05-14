التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

أحمد عادل "ميسي" - سموحة والاتحاد السكندري

أعلن كل من طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة بعد قليل على ملعب الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الاتحاد تبديل وحيد عن المباراة الماضية بمشاركة بنجامين بواتنج بدلا من عبد الغني محمد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية تشافي عن روكي: لا أرد على وكلاء اللاعبين.. ولهذا السبب لا يلعب السماح بقادة المنتخبات فقط للحديث مع الحكام خلال اليورو

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – سيف تقا – الحبيب حسن.

الوسط: عمر الوحش – ناصر ناصر – كريم الديب.

الهجوم: أحمد عادل – بيكالي أوبامي – بنجامين بواتنج.

ويقود مصطفى البدري هجوم سموحة بجوار حسام حسن.

بينما جاء سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: عبد الرحمن عامر – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو – طارق علاء.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

الهجوم: أبو بكر ليداي – حسام حسن – مصطفى البدري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري دربي الإسكندرية
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد إيقاف باهر المحمدي وسعيدو سمبوريه.. عقوبات الجولة 22 من الدوري المصري إبراهيم حسن: تصريحاتنا حُرفت.. ومباريات الـ4 عصرا لا تساعد في ظهور لاعبين جدد مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا المندوه: الفوز بالكونفدرالية سيحل الكثير من أزمات الزمالك إبراهيم حسن: نتمنى من مرموش تأجيل عمليته الجراحية.. ونثق في وطنية الأهلي والزمالك ملف جلسة حسام حسن - عن حقيقة الخلاف مع صلاح.. وأزمة المنتخب ولاعبي الأهلي
أخر الأخبار
ريليفو: ميلان يرغب في التعاقد مع ظهير توتنام 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف 53 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول ساعة | الدوري المصري
التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
تشافي عن روكي: لا أرد على وكلاء اللاعبين.. ولهذا السبب لا يلعب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا