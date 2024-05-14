خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - نهائي الكونفدرالية 2023

اعترض الزمالك على نسبة الدعوات المخصصة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المباراة النهائية لكأس الكونفرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في إياب المباراة النهائية.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سليمان وشريف منير حسن ممثلا الزمالك في الاجتماع الفني قد سجلا اعتراضهما بسبب رغبة كاف في الحصول على 50% من نسبة الدعوات المخصصة للمباراة والتي يراها النادي كبيرة جدا.

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وكانت شركة تذكري قد أعلنت نفاد جميع تذاكر المباراة بعد 5 ساعات فقط من طرحها.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون مقابل أو الفوز بأكثر من هدفين للتتويج باللقب.

ويسعى الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019 والتي توج بها على حساب نهضة بركان أيضا.

الزمالك كاف كأس الكونفدرالية الإفريقية
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