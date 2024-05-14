تشافي عن روكي: لا أرد على وكلاء اللاعبين.. ولهذا السبب لا يلعب

رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الرد على وكيل أعمال فيتور روكي لاعب الفريق.

وكان وكيل أعمال اللاعب البرازيلي قد عبر عن غضبه بسبب عدم مشاركة روكي.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "أنا لا أرد على وكلاء اللاعبين، لا أستطيع فعل ذلك".

وأضاف "روكي لا يلعب كثيرا بسبب مسألة المنافسة مع فريق مثل برشلونة، هنا تتنافس مع لاعبين كبار جدا".

وأكمل "لم يلعب روكي ضد ريال سوسيداد لأنه كان محل شك حتى اللحظة الأخيرة لأنه تعرض أمس لضربة قوية للغاية في كاحله".

وأنهى حديثه قائلا: "ستتم مناقشة مستقبل فيتور داخليا لاتخاذ القرار النهائي، سنرى مستقبله في نهاية الموسم، ليس من الضروري أن أتحدث الآن".

حديث وكيل روكي

وقال كوري عبر إذاعة راديو كتالونيا من قبل: "سيكون من اللطيف أن يلعب بعض المباريات الكاملة ويجب على تشافي أن يظهر ثقته به".

وواصل "روكي يريد أن يثبت جودته، أنظر إلى فينيسيوس في ريال مدريد لقد تطلب الأمر منه عامين ليظهر جودته لذلك اتركه يلعب".

وأكمل "من غير المنطقي أن تتعاقد مع لاعب دولي برازيلي وتجلبه هنا وتجعله يلعب من أول يوم ثم في المباراة التالية وبعدها لا يلعب تماما، ثم يسجل هدفين وبعدها يختفي، تشافي حتى لا يتحدث مع الفتى".

وتابع "خروج روكي على سبيل الإعارة؟ لا هذا خطير لفتى في هذا العمر، إذا خرج سيكون بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، الخيار الأفضل هو البقاء في برشلونة ويلعب ولكن إذا لم يلعب سيكون علينا البحث عن فريق آخر".

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن إدارة برشلونة ستجتمع مع وكيل روكي قريبا لبحث مستقبله.

وانضم روكي لبرشلونة في شهر يناير الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما شارك مع برشلونة منذ الانضمام للفريق في 13 مباراة وخلالها سجل هدفين.