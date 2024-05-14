تشافي عن روكي: لا أرد على وكلاء اللاعبين.. ولهذا السبب لا يلعب

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الرد على وكيل أعمال فيتور روكي لاعب الفريق.

وكان وكيل أعمال اللاعب البرازيلي قد عبر عن غضبه بسبب عدم مشاركة روكي.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "أنا لا أرد على وكلاء اللاعبين، لا أستطيع فعل ذلك".

أخبار متعلقة:
السماح بقادة المنتخبات فقط للحديث مع الحكام خلال اليورو إنزو: تشيلسي كان في حالة فوضى عندما وصلت عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد قرعة دورة الترقي للممتاز مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران بنهاية الموسم

وأضاف "روكي لا يلعب كثيرا بسبب مسألة المنافسة مع فريق مثل برشلونة، هنا تتنافس مع لاعبين كبار جدا".

وأكمل "لم يلعب روكي ضد ريال سوسيداد لأنه كان محل شك حتى اللحظة الأخيرة لأنه تعرض أمس لضربة قوية للغاية في كاحله".

وأنهى حديثه قائلا: "ستتم مناقشة مستقبل فيتور داخليا لاتخاذ القرار النهائي، سنرى مستقبله في نهاية الموسم، ليس من الضروري أن أتحدث الآن".

حديث وكيل روكي

وقال كوري عبر إذاعة راديو كتالونيا من قبل: "سيكون من اللطيف أن يلعب بعض المباريات الكاملة ويجب على تشافي أن يظهر ثقته به".

وواصل "روكي يريد أن يثبت جودته، أنظر إلى فينيسيوس في ريال مدريد لقد تطلب الأمر منه عامين ليظهر جودته لذلك اتركه يلعب".

وأكمل "من غير المنطقي أن تتعاقد مع لاعب دولي برازيلي وتجلبه هنا وتجعله يلعب من أول يوم ثم في المباراة التالية وبعدها لا يلعب تماما، ثم يسجل هدفين وبعدها يختفي، تشافي حتى لا يتحدث مع الفتى".

وتابع "خروج روكي على سبيل الإعارة؟ لا هذا خطير لفتى في هذا العمر، إذا خرج سيكون بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، الخيار الأفضل هو البقاء في برشلونة ويلعب ولكن إذا لم يلعب سيكون علينا البحث عن فريق آخر".

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن إدارة برشلونة ستجتمع مع وكيل روكي قريبا لبحث مستقبله.

وانضم روكي لبرشلونة في شهر يناير الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما شارك مع برشلونة منذ الانضمام للفريق في 13 مباراة وخلالها سجل هدفين.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز فيتور روكي
نرشح لكم
ريليفو: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش تقرير إنجليزي: ليفربول يضع جوردون كبديل محتمل في حالة رحيل صلاح ريليفو: ميلان يرغب في التعاقد مع ظهير توتنام مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند السماح بقادة المنتخبات فقط للحديث مع الحكام خلال اليورو إنزو: تشيلسي كان في حالة فوضى عندما وصلت أول تعليق من مبابي حول إعلان انتقاله لفريقه الجديد جوارديولا: يونايتد وأرسنال وتشيلسي أكثر صرفا من سيتي.. وسابقة لم يفعلها أحد
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الترجي يستعيد نجمه قبل مواجهة الأهلي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريليفو: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا – بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس لإنهاء ترتيبات الإقامة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير إنجليزي: ليفربول يضع جوردون كبديل محتمل في حالة رحيل صلاح 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الإسماعيلي.. الأول يضيع 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - "من الأكثر التجارب التي لا تُنسى" دانا شوقي تعلن رحيلها عن الزمالك ساعة | رياضة نسائية
التشكيل - حاتم سكر أساسي مع الإسماعيلي.. وتراوري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بنظام جديد.. طريق الأهلي في الدوري الإفريقي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا