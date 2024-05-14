السماح بقادة المنتخبات فقط للحديث مع الحكام خلال اليورو

أعلن روبيرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن السماح فقط لقادة المنتخبات بالحديث مع الحكام خلال يورو 2024.

وتقام يورو 2024 خلال شهر يونيو المقبل بألمانيا.

وقال روسيتي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "سنطلب من جميع الفرق التأكد من أن قائد الفريق فقط هو من سيتحدث للحكم، وسنطلب من القادة التأكد من أن زملائهم في الفريق لا يعتدون على الحكم أو يحيطون به أو السماح بإجراء المحادثات المباشرة مع الحكم بحيث يتم نقل القرار في الوقت المناسب وبطريقة محترمة".

وتابع "أي زميل في الفريق سيتجاهل دور قائده ويقترب من الحكم ويظهر أي علامة من عدم الاحترام أو عدم الاتفاق سيحصل على بطاقة صفراء، وإذا كان القائد هو حارس المرمى فعلى الفريق تعيين لاعب ميداني ليقوم بذلك الدور في حالة وقوع الأمر على الجانب الآخر من الملعب".

وأضاف "إتباع ذلك النهج سيمكن الحكام من رفع الجودة في مبارياتنا وسيستمع بها اللاعبين والمشجعين خلال البطولة وسيترك إرثا جميلا لمستقبل اللعبة الجميلة".

وأتم "تفسير القرار بوجود 22 لاعبا يضايقونك أمر مستحيل بالنسبة للحكم الذي يتخذ ما بين 200 إلى 250 قرارا في المباراة الواحدة وبمعدل قرار كل 22 ثانية، وهذا قد يقطع التواصل بين الحكم واللاعبين ويدمر صورة الحكام في كرة القدم".