إنزو: تشيلسي كان في حالة فوضى عندما وصلت

اعترف إنزو فيرنانديز لاعب فريق تشيلسي أن أمور النادي كانت في حالة فوضى عندما تم التعاقد معه.

وانتقل لاعب الوسط الأرجنتيني إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من بنفيكا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقناة دي سبورتس: "عندما وصلت إلى تشيلسي، كانت الأمور في حالة من الفوضى، وكان هناك العديد من اللاعبين".

وأضاف "لقد جلب ماوريسيو بوكيتينو -مدرب الفريق- النظام والهوية للفريق، وأخلاقيات عمل مختلفة".

وأتم "غير بوكيتينو كل شيء وهو أمر إيجابي، المجموعة تعمل بجد الآن".

وفاز تشيلسي على منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 أي قبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز ليصل للنقطة 57 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتساوي تشيلسي مع نيوكاسل الذي يحتل المركز السادس في عدد النقاط ويعتبر هذا المركز هو المؤهل الأخير لبطولة أوروبية، إذ يؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر.