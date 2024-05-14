عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد قرعة دورة الترقي للممتاز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إعلان موعد قرعة دورة الترقي للمتاز.

وسيشارك في الترقي كل من الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "قرعة دورة الترقي للدوري الممتاز ستكون الأربعاء المقبل في مقر اتحاد الكرة".

وأتم "بداية المباريات ستكون يوم 22 من الشهر الجاري وكل فريق سيلعب 6 مباريات بنظام النقاط".

يذكر أن تم تحديد المباريات من قبل في وقت مختلف عما جد الآن، وكانت على النحو التالي:

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو