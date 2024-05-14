عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد قرعة دورة الترقي للممتاز
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 13:54
كتب : بسام أبوبكر
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إعلان موعد قرعة دورة الترقي للمتاز.
وسيشارك في الترقي كل من الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج.
وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "قرعة دورة الترقي للدوري الممتاز ستكون الأربعاء المقبل في مقر اتحاد الكرة".
وأتم "بداية المباريات ستكون يوم 22 من الشهر الجاري وكل فريق سيلعب 6 مباريات بنظام النقاط".
يذكر أن تم تحديد المباريات من قبل في وقت مختلف عما جد الآن، وكانت على النحو التالي:
الجولة الأولى – السبت 18 مايو
الجولة الثانية – السبت 25 مايو
الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو
الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو
الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو
الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو
نرشح لكم
خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية إيقاف باهر المحمدي وسعيدو سمبوريه.. عقوبات الجولة 22 من الدوري المصري إبراهيم حسن: تصريحاتنا حُرفت.. ومباريات الـ4 عصرا لا تساعد في ظهور لاعبين جدد مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا