إيقاف باهر المحمدي وسعيدو سمبوريه.. عقوبات الجولة 22 من الدوري المصري

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سعيدو سيمبوري

النادي : البنك الأهلي

باهر المحمدي

النادي : المصري

وتم إيقاف سعيدو سمبوريه لاعب البنك الأهلي لمدة مباراة واحدة بعدما تحصل على إنذارين خلال مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر.

وطرد سيموبوريه خلال المباراة وفي الدقيقة 91 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

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وتعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

كما أعلنت الرابطة إيقاف باهر المحمدي لاعب المصري لمدة مباراة واحدة أيضا لنفس السبب.

وطرد باهر المحمدي في الدقيقة 96 من مباراة المصري وبيراميدز والتي أقيمت على استاد برج العرب.

وخسر المصري من بيراميدز بهدف دون مقابل سجله رمضان صبحي.

الدوري المصري باهر المحمدي المصري البنك الأهلي سعيدو سمبوريه
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