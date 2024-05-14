تشافي: فوجئت باحتساب ركلة الجزاء.. وتطور لامين جمال أسطوري

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على شعوره بالمفاجأة بسبب احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ريال سوسيداد دائما ما يجعل الأمور صعبة علينا وإيمانول مدرب رائع وينظم فريقه بشكل مميز".

وواصل "حققنا فوز مهم أعاد المركز الثاني ونحن سعداء لأننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام".

وأكمل "لقد فوجئت باحتساب الحكم ركلة الجزاء، لم أكن أتوقع ذلك وكنت أطالب بلقطة فيرمين وليست ذلك ولكن هذه أمور تحدث مع تقنية الفيديو".

وتابع "لعبنا بقوة كبيرة وكنا جيدين في الضغط العالي واستعدنا الكثير من الكرات وفي الدفاع كنا جيدين بما فيه الكفاية، كما كنا أيضا جيدين في الهجوم".

وأردف "لامين جمال لا يفعل كل شيء بشكل مثالي على المستوى التكتيكي وهذا طبيعي بالنسبة لعمره ولكن على المستوى الفردي هو جوهرة والنمو الذي وصل إليه خلال عام أسطوري".

وعن غضب ليفاندوفسكي أُثناء التبديل قال: "أفهم أن اللاعب لا يحب الخروج ولكن اللاعبين يفكرون في المجموعة".

وكشف "تعرض أراوخو لبعض الانزعاجات ولهذا السبب قررنا إراحته ولدينا ثلاث مباريات مهمة هذا الأسبوع".

وأضاف "مشاركة فيتور روكي كان مشكوك بها حتى اللحظة الأخيرة لأنه أصيب في الكاحل بالأمس ولهذا السبب لم يجري علميات الإحماء، هو لاعب شاب وبحاجة للتحسن من أجل المنافسة مع لاعبين من مستوى أعلى".

وأتم "رغم أن الموسم كان سيئا إلا أن جماهير برشلونة كانت دائما بجانبنا وآمل أن يكون ذلك مع الرئيس والمدرب وعلينا أن نمنحهم الأفراح وعندما لا يكونوا سعداء نتحمل ذلك".

وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة مستردا المركز الثاني، بفارق نقطة عن جيرونا الذي تعادل مع ألافيس.

وكان جيرونا قد ارتقى للمركز الثاني في الجولة السابقة بالفوز على برشلونة نفسه 4-2.