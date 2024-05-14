جوارديولا: يونايتد وأرسنال وتشيلسي أكثر صرفا من سيتي.. وسابقة لم يفعلها أحد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه صرف أقل من مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي خلال الـ5-6 أعوام الماضيين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "الدوري الإنجليزي ممل؟ إذا كانت الأموال السبب مانشستر يونايتد يجب أن يتوج بجميع البطولات، ويأتي خلفه تشيلسي ثم أرسنال".

وأضاف "هذه الأندية صرفت أكثر من مانشستر سيتي خلال 5 أو 6 أعوام الماضيين، لذلك يجب أن يفوزوا".

وأكمل "لم يفز أي فريق بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي، وهذا يعني مدى صعوبة الأمر".

وأنهى حديثه "إذا كان الأمر بهذه السهولة لفاز ليفربول في الثمانينيات، والسير أليكس فيرجسون في التسعينيات، وتشيلسي مع رومان أبراموفيتش وجوزيه مورينيو، وأرسنال مع آرسين فينجر".

ولعب مانشستر سيتي ضد توتنام في ملعبه الجديد 6 مباريات وخسر 5 وفاز مرة واحدة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 36 مباراة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 86 نقطة من 37 لقاء.

وفي حال فوز مانشستر سيتي بالمباراتين المتبقيتين سيتوج بالبطولة بغض النظر عن نتيجة أرسنال.

ويأتي توتنام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.