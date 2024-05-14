كرة يد - سيستمر في فرنسا.. نيم يعلن تمديد تعاقده مع مهاب سعيد

أعلن نادي نيم الفرنسي تجديد تعاقده مع لاعب فريق كرة يد مهاب سعيد.

وأشار نيم إلى أن مهاب قد وقع على عقد جديد حتى عام 2027.

وانتقل سعيد إلى نيم قادما من الأهلي في بداية الموسم الحالي.

نيم هو الفريق الذي يضم بصفوفه أيضا اللاعب المصري محمد سند ومن قبله أحمد هشام "دودو" والذي رحل إلى صفوف مونبلييه.

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي انتهت مؤخرا في بولندا والسويد.

وشارك سعيد رفقة محسن رمضان لتعويض غياب النجم يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بالمونديال وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.