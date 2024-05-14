إبراهيم حسن: تصريحاتنا حُرفت.. ومباريات الـ4 عصرا لا تساعد في ظهور لاعبين جدد

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن التصريحات التي نسبت إليه وإلى حسام حسن المدير الفني للفراعنة قد حرف بعضها.

وقال إبراهيم حسن لقناة أون تايم سبورتس: "حضر شخص ما المؤتمر ولكن نواياه ليست جيدة وحرف تصريحات نسبت لنا".

وأضاف "لم نقل إن الدوري المصري لا يوجد به لاعبين جيدين ولا أحد يصلح للانضمام للمنتخب، هذه الجملة تسببت في غضب الصحفيين الذين تواجدوا من الشخص الذي حرفها".

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وأكمل "حقيقة التصريح أن حسام حسن قد قال إن الدوري لا يوجد به لاعب آخر ينضم على المجموعة التي انضمت من قبل، وكان ذلك على سبيل المزاح".

وأنهى حديثه قائلا: "أضاف حسام أيضا على حديثه أن بسبب عدم انتظام الدوري ومواعيد إقامة المباريات ضمنها الساعة الرابعة عصرا إذ يكون الطقس حار لا يساعد في ظهور لاعبين جدد تضاف إلى الاختيارات السابقة، من يحرف تصريحات ليس لديه ضمير".

واجتمع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالإعلاميين في جلسة على هامش استعدادات الفراعنة لمواجهة منافسه بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وكان حسام حسن قد اتفق مع اتحاد الكرة من أجل بدء معسكر الإعداد عقب خوض الأهلي لمباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

وأبدى الأهلي رفضه ذلك الطلب معتبرا أنه لا توجد تنص على ذلك، وأنه من غير المنطقي أن يلعب بمحترفيه وبدون المحليين.

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