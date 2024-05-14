مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا

تعقد مباراتان في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري المصري اليوم الموافق الثلاثاء 14 مايو 2024.

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الدوري المصري

الاتحاد السكندري × سموحة.. تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

توتنام هوتسبر × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

جيرونا × فياريال.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة بي إن سبروتس 6.