مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 10:07
كتب : FilGoal
تعقد مباراتان في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري المصري اليوم الموافق الثلاثاء 14 مايو 2024.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
الدوري المصري
الاتحاد السكندري × سموحة.. تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.
طلائع الجيش × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
توتنام هوتسبر × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
جيرونا × فياريال.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة بي إن سبروتس 6.
نرشح لكم
جوارديولا: يونايتد وأرسنال وتشيلسي أكثر صرفا من سيتي.. وسابقة لم يفعلها أحد جائزة الوداع.. مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي لـ تير شتيجن كلوب: كان يجب أن نقدم المزيد لنفوز على أستون فيلا تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا لو باريزيان: "الأصوات هوت جدران حديقة الأمراء".. خلاف كبير بين مبابي وناصر الخليفي الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد مباراته الأولى لـ ريال مدريد ودورتموند يتفاءل به.. يويفا يعلن عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا