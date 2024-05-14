مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 10:07

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

تعقد مباراتان في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري المصري اليوم الموافق الثلاثاء 14 مايو 2024.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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الاتحاد السكندري × سموحة.. تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

توتنام هوتسبر × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

جيرونا × فياريال.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة بي إن سبروتس 6.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الإسماعيلي مانشستر سيتي ريال مدريد
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