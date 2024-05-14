جائزة الوداع.. مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أعلن الدوري الفرنسي عن اختيار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان كأفضل لاعب فيه لموسم 2023-2024.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كما تم اختيار الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس أيضا كأفضل حارس في الدوري.

وحسم باريس سان جيرمان التتويج بالدوري، الذي يحتل صدارته برصيد 70 نقطة.

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وسجل باريس 77 هدفا كأقوى هجوم في الدوري.

وتلقى فريق العاصمة الفرنسية 32 هدفا فقط، كثاني أقوى دفاع بالتساوي مع ليل.

أقوى دفاع في الدوري هو نيس صاحب المركز الخامس حاليا، والذي تلقى 25 هدفا فقط.

وبطبيعة الحال كيليان مبابي هو هداف الدوري حتى الآن برصيد 27 هدفا، من أصل 34 مساهمة تهديفية، حيث صنع 7 أهداف.

بعد ذلك يأتي جوناثان ديفيد لاعب ليل برصيد 19 هدفا، ثم ألكساندر لاكازيت مهاجم ليون برصيد 17 هدفا.

ثم يأتي بيير إيميريك أوباميانج في المركز الرابع برصيد 16 هدفا مع مارسيليا، والخامس هو وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 15 هدفا.

وأعلن مبابي رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

كيليان مبابي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
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