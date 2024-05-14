برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي لـ تير شتيجن

تغلب برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

تقدم لامين يامال في الدقيقة 40 للنادي الكتالوني، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

وفي الدقيقة 51 تلقى جوندوجان بطاقة صفراء تكلفه الغياب عن المباراة المقبلة في الدوري ضد ألميريا يوم الخميس.

وفي الدقيقة 93 سجل رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة مستردا المركز الثاني، بفارق نقطة عن جيرونا الذي تعادل مع ألافيس.

وكان جيرونا قد ارتقى للمركز الثاني في الجولة السابقة بالفوز على برشلونة نفسه 4-2.

أما ريال سوسيداد فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويبتعد سوسيداد عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي بفارق نقطة واحدة، والذي يحتله ريال بيتيس.

وسجل مارك أندريه تير شتيجن رقما تاريخيا، حيث لعب مباراته رقم 410 مع الفريق الكتالوني، ليصبح ثاني أكثر الحراس مشاركة مع النادي.

ويتساوى تير شتيجن مع أندوني زوبيزاريتا بهذه المباراة، وسينفرد بالرقم في المباراة التالية.

الرقم الأعلى لا يزال مسجلا باسم فيكتور فالديس بـ 535 مباراة.

ويلعب تير شتيجن مع برشلونة منذ صيف 2014، حين انتقل إليه قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.