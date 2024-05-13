المندوه: الفوز بالكونفدرالية سيحل الكثير من أزمات الزمالك

يرى حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن في حالة فوز فريقه ببطولة الكونفدرالية الإفريقة سيتم حل العديد من الازمات المتعلقة بالقلعة البيضاء.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الزمالك يستحق التكريم ويستحق أن يسعد عند فوز ناديه ببطولة الكونفدرالية".

وأضاف "شاهدت جمهور الزمالك القادم من دول الخليج لمساندة الفريق في المغرب وهذه هي عظمة جمهورنا".

وواصل "جمهور الزمالك يتحمل المسؤولية، وشاهدنا ذلك بعد الخسارة من سموحة وقت تشجيع اللاعبين والهتاف لهم لأن الجمهور يعرف أهمية دوره قبل نهائي الكونفدرالية".

وأكمل "جمهور الزمالك في المغرب كان 350 مشجع فقط، ولكن كان لهم مفعول السحر في المباراة ضد نهضة بركان".

وتابع "الزمالك يواجه العديد من المشاكل والأزمات ولكن أحد الطرق لحل العديد منها هو الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وشدد "عودة الزمالك في المستوى خلال الشوط الثاني أمام بركان وتسجيل الهدف الذي جاء برأسية الجزيري يبشر أن هذا الفريق قادر على تحقيق الفوز في القاهرة".

وأتم تصريحاته "التحكيم عليه الكثير من علامات الاستفهام، ولاعب بركان يستحق الطرد بعد تدخل قوي على محمد شحاتة وهذه الأمور تستفز الجمهور ويجب أن يكون هناك عدالة تحكيمية وخاطبنا كاف وأبلغناه بذلك".

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين لهدف في المغرب.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.