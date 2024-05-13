انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) ريال سوسيداد

الإثنين، 13 مايو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - جول كوندي

يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد نحو فرصة الانقضاض على المركز الثاني في الجولة 35.

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ق 38 اوووه تسديدة رافينيا تضرب القائم ومتابعة جوندوجان في السماء

ق 22 سوسيداد يسجل الأول ولكن الراية توقف الاحتفال

بداية المباراة

برشلونة
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