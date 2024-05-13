تشكيل برشلونة - مارتينيز أساسي وعودة بيدري ضد سوسيداد
الإثنين، 13 مايو 2024 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.
ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد على ملعب الأول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد إنيجو مارتينيز بجانب باو كوبارسي في خط الدفاع.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.
الوسط: بيدري – أندرياس كريستنسن – إلكاي جوندوجان.
الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سوسيداد المركز السابع برصيد 54 نقطة.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات.
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