كرة طائرة - مدرب الأهلي يقود منتخب مصر في أولمبياد باريس
الإثنين، 13 مايو 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تعيين مدرب جديد لمنتخب الرجال.
المدرب هو الإسباني فرناندو مونزو، والذي سيقود الفريق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال أيضا، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس وبطولة إفريقيا.
البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ألميريا.
وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.
وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.
وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.
كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.
نرشح لكم
كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري الفرنسي كرة طائرة - تانيا بوكان تعلن استمرارها مع الأهلي تمارا نادر السيد: لقطتي أنا وشقيقي بصالة الأهلي طبيعية.. ودور مرتجي دليل على الروح الرياضية كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا طائرة - سيناريو ماراثوني.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا