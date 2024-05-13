كرة طائرة - مدرب الأهلي يقود منتخب مصر في أولمبياد باريس

الإثنين، 13 مايو 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

فرناندو مونزو - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تعيين مدرب جديد لمنتخب الرجال.

المدرب هو الإسباني فرناندو مونزو، والذي سيقود الفريق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال أيضا، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس وبطولة إفريقيا.

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البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ألميريا.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.

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