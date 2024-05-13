لو باريزيان: "الأصوات هوت جدران حديقة الأمراء".. خلاف كبير بين مبابي وناصر الخليفي

كشفت صحية لو باريزيان الفرنسية عن نشوب خلاف كبير بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي لاعب الفريق.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وخلال الفيديو الذي أعلن مبابي فيه رحيله قدم الشكر للعديد من الناس منهم المدرب وطاقم العمل واللاعبين ولكن لم يذكر اسم ناصر الخليفي.

وفقا للصحيفة فإن الخلاف جاء بسبب عدم ذكر مبابي لاسم الخليفي في الفيديو الوداعي للفريق.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي لم يتحدث منذ فترة طويلة بسبب نية مبابي في الرحيل وكانت العلاقة فاترة إلى أن قرر الخليفي عقد اجتماع مع مبابي قبل مواجهة تولوز أمس السبت بملعب المباراة بغرفة بعيدا عن الناس.

شهود عيان من ملعب المباراة أشارت إلى أن الخلاف احتد بين مبابي والخليفي في الغرفة لدرجة اهتزاز الجدران بسبب الصوت العالي.

الخلاف تسبب في تأخر باريس سان جيرمان عن دخول عمليات الإحماء لمدة 4 دقائق عن التوقيت المعتاد للفريق.

وشارك مبابي لآخر مرة بقميص باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء أمس ضد تولوز وتمكن من تسجيل هدفا.