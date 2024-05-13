مباراته الأولى لـ ريال مدريد ودورتموند يتفاءل به.. يويفا يعلن عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 13 مايو 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

سلافكو فينتشيتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وتم اختيار الحكم على حساب عدة أسماء بارزة على رأسها الإنجليزي أندي تايلور والهولندي ماكيلي والبولندي شيمون مارشينياك، الذي أدار نهائي النسخة الماضية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

الحكم لم يسبق له إدارة أي مباريات لريل مدريد من قبل.

بينما أدار عودة دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

قبل ذلك سبق له إدارة مباراة أخرى لدورتموند، في دور الـ 16 للدوري الأوروبي 2018، وانتهت بخسارة دورتموند أمام سالزبورج 2-1.

وفي هذا الموسم أدار مباريات لاتسيو وأتلتيكو (1-1) وباريس وميلان (3-0) ونابولي وبراجا (2-0) في دور المجموعات، وفوز بايرن ميونيخ على لاتسيو 3-0 في دور الـ 16.

وسبق للحكم نفسه إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أينتراخت فرانكفورت ورينجرز عام 2022.

الحكم هو مواطن السلوفيني ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل.

ويعاونه توماس كلانسنيك وأندراش كوفاسيتش، ونيتش كايتازوفيتش على تقنية الفيديو.

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