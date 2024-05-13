إبراهيم حسن: نتمنى من مرموش تأجيل عمليته الجراحية.. ونثق في وطنية الأهلي والزمالك

الإثنين، 13 مايو 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على ثقته في الأهلي والزمالك بدعم المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وجلس حسام وإبراهيم حسن مع الصحفيين المصريين في جلسة تحدثا خلالها عن كل ما يخص منتخب مصر.

وقال إبراهيم خلال الجلسة: "نتمنى من مرموش أن يستجيب لنا ويؤجل العملية ونتمنى أن يكون منتخب مصر له الأولوية دائما عند الجميع".

أخبار متعلقة:
موندو: النصيري يواجه خطر الإيقاف لمدة عام بسبب تصريحات ضد الحكام حسام حسن يكشف سبب غياب مرموش عن منتخب مصر في المعسكر القادم اكتملت دورة الترقي.. الترسانة يتأهل على حساب ديروط بركلات الترجيح جيرو يعلن رحيله عن ميلان والانتقال إلى الدوري الأمريكي

وتابع "كل ما نطلبه هو تجمع اللاعبين من 28 مايو من أجل منتخب مصر وما نعلمه أن كأس مصر في الدور الـ 32 سيقام بدون الدوليين".

وأضاف "نثق في وطنية الأهلي والزمالك وفي وقوفهم بجانبنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

الأهلي الزمالك منتخب مصر إبراهيم حسن عمر مرموش
نرشح لكم
حسام حسن يكشف سبب غياب مرموش عن منتخب مصر في المعسكر القادم ملف جلسة حسام حسن - عن حقيقة الخلاف مع صلاح.. وأزمة المنتخب ولاعبي الأهلي كاماكو حكما لمواجهة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.. وإسماعيل أمام بيساو تصفيات كأس العالم 2026 - كاف يوافق على طلب مصر بتعديل موعد مباراة بوركينا فاسو العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 الشامي: حسام حسن أخبرني إنني أذكره بنفسه.. ولما لا يتوج المصري بالدوري؟ منتخب مصر يخاطب كاف لتأجيل مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة اليابان تتوج بلقب آسيا تحت 23 عاما.. وأوزبكستان مع منتخب مصر في أولمبياد 2024
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد.. بداية المباراة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(1) ليفربول.. جوووول التعاادل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - مارتينيز أساسي وعودة بيدري ضد سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - مدرب الأهلي يقود منتخب مصر في أولمبياد باريس ساعة | كرة طائرة
لو باريزيان: "الأصوات هوت جدران حديقة الأمراء".. خلاف كبير بين مبابي وناصر الخليفي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مباراته الأولى لـ ريال مدريد ودورتموند يتفاءل به.. يويفا يعلن عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا