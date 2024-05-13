إبراهيم حسن: نتمنى من مرموش تأجيل عمليته الجراحية.. ونثق في وطنية الأهلي والزمالك

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على ثقته في الأهلي والزمالك بدعم المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وجلس حسام وإبراهيم حسن مع الصحفيين المصريين في جلسة تحدثا خلالها عن كل ما يخص منتخب مصر.

وقال إبراهيم خلال الجلسة: "نتمنى من مرموش أن يستجيب لنا ويؤجل العملية ونتمنى أن يكون منتخب مصر له الأولوية دائما عند الجميع".

وتابع "كل ما نطلبه هو تجمع اللاعبين من 28 مايو من أجل منتخب مصر وما نعلمه أن كأس مصر في الدور الـ 32 سيقام بدون الدوليين".

وأضاف "نثق في وطنية الأهلي والزمالك وفي وقوفهم بجانبنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.