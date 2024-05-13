موندو: النصيري يواجه خطر الإيقاف لمدة عام بسبب تصريحات ضد الحكام

الإثنين، 13 مايو 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية - هدف يوسف النصيري

يواجه يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني خطر الإيقاف لمدة طويلة.

يوسف النصيري

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النصيري يواجه خطر الإيقاف بسبب ما قاله عن حكم مباراة فريقه ضد فياريال والتي انتهت بخسارة إشبيلية في الدوري الإسباني.

وقال النصيري عقب المباراة: "لقد عانينا كثيرا في المباراة وعانينا أيضا من الحكم".

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ووفقا للائحة العقوبات في الدوري الإسباني يواجه النصيري خطر الإيقاف من 4 إلى 12 شهرا، وتغريمه ماليا بغرامة قد تصل إلى 3000 يورو.

وسجل يوسف النصيري ثنائية فريقه في المباراة رغم الخسارة.

ولعب يوسف النصيري مع إشبيلية هذا الموسم 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفا.

المغرب إشبيلية الدوري الإسباني يوسف النصيري
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