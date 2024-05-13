اكتملت دورة الترقي.. الترسانة يتأهل على حساب ديروط بركلات الترجيح

الإثنين، 13 مايو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

فريق الترسانة

تأهل الترسانة لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز بعد الفوز على ديروط بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن تتجه لركلات الترجيح.

المباراة أقيمت على استاد الجونة كونه ملعب محايد بين الفريقين.

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وبتأهل الترسانة تكون فرق دورة الترقي قد اكتملت.

وسيشارك في الترقي كل من الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج.

تقدم ديروط بالهدف الأول في الدقيقة 42 عن طريق أحمد فاروق.

وتعادل الشواكيش في الدقيقة 59 بهدف ذاتي من مدافع ديروط.

وفي ركلات الترجيح تمكن الترسانة من الفوز بنتيجة 4-3.

الدورة الرباعية

مواعيد المباريات

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو

ديروط الترسانة
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