حسام حسن يكشف سبب غياب مرموش عن منتخب مصر في المعسكر القادم

كشف حسام حسن عن سبب غياب عمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني عن قائمة منتخب مصر.

وقال حسن في جلسته مع الإعلاميين: "مرموش لديه مشكلة في إصبع يده".

وأضاف "اللاعب وناديه قررا خضوعه لعملية جراحية عقب نهاية الدوري الألماني".

وأوضح "طلبنا تأجيلها لمدة 10 أيام ولكنه جعل ناديه يرسل خطابا لنا يفيد بإجراء العملية في موعدها".

ويستعد منتخب مصر للتجمع من أجل خوض معسكر إعداد لمواجهة منافسه بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

ويسعى منتخب مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وتأهل الفراعنة في أعوام 1934 و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.