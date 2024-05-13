جيرو يعلن رحيله عن ميلان والانتقال إلى الدوري الأمريكي

أعلن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو رحيله بشكل نهائي عن نادي ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الجاري.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان ميلان

وقال جيرو عبر قناة النادي: "المباراتان القادمتان هما الأخيرتان لي مع ميلان، سأكمل مسيرتي في الدوري الأمريكي".

وأضاف "أنا فخور جدا بكل شيء حققته مع ميلان على مدار الثلاثة مواسم السابقة، إنه الوقت المناسب لإعلان رحيلي".

وأتم تصريحاته "أعذروني أنا شخص عاطفي، قصتي مع ميلان تنتهي هذا العام لكن سيظل ميلان في قلبي إلى الأبد".

جيرو البالغ من العمر 37 عاما قضى 3 مواسم مع ميلان، ومن المنتظر أن ينتقل إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وانضم جيرو لصفوف ميلان قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ومع ميلان فاز ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.

وبشكل عام لعب جيرو مع ميلان 130 مباراة سجل خلالها 48 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.