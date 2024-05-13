ملف جلسة حسام حسن - عن حقيقة الخلاف مع صلاح.. وأزمة المنتخب ولاعبي الأهلي

يستعد منتخب مصر للتجمع من أجل خوض معسكر إعداد لمواجهة منافسه بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وقال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي: "من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما نقوم به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب، ونريد أن نوضح كل شىء قبل بداية معسكر منتخب مصر القادم".

"تم الاستفادة بشكل جيد جدا من بطولة العاصمة الودية الدولية إذ أسسنا لبداية العلاقة في المنتخب ومع اللاعبين ووضعنا أيدينا على السلبيات والإيجابيات، والسلبية الوحيدة هى الخسارة من كرواتيا ثالث العالم و هو أمر طبيعي، والأهم هو عودة الجمهور لتشجيع منتخب مصر".

"كان يجب تعظيم حضور الجماهير في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية لأنها دليل على أن الجمهور يريد أجواء وحافز لتشجيع منتخب مصر".

"نسبت لي تصريحات تسربت خلال إفطار جماعي وسأوضح الأمر، هذا ليس أسلوبي في العمل وأريد أن أفهم الجميع أننا نجهز لكأس العالم 2026، وهناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليا كرويا".

"نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الأفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الافريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهئية الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

"أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية".

"مصر بالنسبة لي أعلي من أي خط أحمر، أتعامل من خلال مجالي للدفاع عنها وأتمنى توعية الجمهور وليس خداعهم".

"75% من قوام منتخب مصر من الأهلي والزمالك يواجهون فرق لاعبيها لا يمثلون منتخباتهم، وفي النهاية يمكن وصف اللاعبين الذين ينافسون الأهلي والزمالك في إفريقيا بلاعبين محليين، والكرة المصرية تواجه حاليا أصعب مرحلة في تاريخها بسبب تراجعها أمام ارتفاع بقية المنافسين".

"هناك ضيق وقت شديد للتجهيز والأجندة الدولية لن تسمح لنا بالإعداد، لدينا أزمة من الأساس في اللاعبين المحترفين خارج مصر بسبب الراحة الإجبارية بعد انتهاء مواسمهم وأريد أن تشاركنا مصر بالكامل همومي بشأن منتخب مصر".

"سنبدأ معسكر منتخب مصر يوم 28 مايو وإذا تم تجميع المنتخب يوم 3 يونيو سأعاني بشدة ونحن نريد تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم".

"من ينكر عليّ طلب معسكر قبل موعد الأجندة الدولية، ما هو رأيكم في تدريب اللاعبين في مصر كل يوم على مدار العام وفي النهاية نشاهد هذه الأخطاء وذلك المستوى؟ أنا أحتاج للتحضير المبكر ولا غنى عنه وإذا تم فرض أن يكون التجمع حسب الأجندة فلن نصل إلى شيء".

"كل ما أطلبه 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل مبارياتها المحلية لأنها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، وأنا أريد أن أعلم هل مهمة منتخب مصر قومية أم لأ؟ ما أعتقده أنها قومية لأن اسمه منتخب مصر القومي، ومن يتحدث عن الإجهاد إذا فشلت هو أول من سيهاجمني".

"ما هو الشيء الجيد أو الأداء الذي يقدمه لنا الدوري المصري؟ دعونا نتحدث بصراحة وأنا لا أريد تصدير الإحباط ولكن ما نشاهده، الجميع يعرف تقييمه".

"أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، نحن نجلس في مقصورة الملاعب وندعو الله أن نشاهد لاعب واحد جديد يساعدنا، ما يهم البعض هو توازنات الاختيار ما بين الأندية وكأنه فرض علىّ ترضية الأندية على حساب المنتخب".

"التقييم لن يكون بالحب إخلاصا لمصر التي تعتبر فيها كرة القدم من أهم الجوانب المعنوية للشعب".

"الكرة المصرية حاليا تعاني من الهبوط، ويجب المصارحة بذلك، نحن منذ زمن عندما نسأل من أفضل لاعب في مصر نجد الكثير من الإجابات، لكن حاليا سنتحدث فقط عن اسمين البعض سيقول زيزو والبعض الآخر يقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك".

"يجب تغيير نظام الدوري المصري، لا يوجد حل غير ذلك وتأسيس مرحلة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية".

"اجتمعت مع روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي من أجل تكوين رؤية غير موجودة من الأساس للكرة المصرية"

"الأهلي لم خاطبنا للاعتراض رسميا على موعد انطلاق المعسكر يوم 28 مايو والموعد الذي حددناه مع رابطة الأندية وما نعلمه أن كأس مصر بدون الدوليين فما المشكلة".

"سنضم اللاعبين الذين لديهم الشغف والحماس والروح للعب في منتخب مصر والجميع شارك في صناعة الأزمة، أسعار اللاعبين في مصر يمكن وصفها ببضاعة أتلفها الهوى".

"مرموش لديه أزمة ومشكلة في أصبع يده وقرر اللاعب وناديه خضوعه لعملية جراحية عقب نهاية الدوري الألماني وطلبنا تأجيلها لمدة 10 أيام ولكنه جعل ناديه يرسل خطاب لنا يفيد بإجراء العملية في موعدها".

"محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق وهي حقيقة لا تقبل النقاش".

"ما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام حلال الجلسة الحالية بأني قلت إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب ولا أعرف هل أفتش في هواتف من يجلسون معي الآن لكي أعرف من بحث منهم عن -التريند- أم ماذا".

"رامي ربعية وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" أصبحوا لاعبين أساسيين في الأهلي بعد لعبهم لمنتخب مصر".

"لا توجد أزمة بيني وبين محمد صلاح ونتواصل معه بشكل طبيعي".

"إصابة محمد أبو جبل مؤثرة لكننا نعلم أن محمد الشناوي أصبح جاهزا وكذلك يوجد لدينا مصطفى شوبير الذي تألق بشكل لافت للنظر ونتمنى استمراره على ذلك".

"لا أتعامل مع أي شخص وفقا للأهواء أو العلاقات الشخصية، فمثلا كان هناك مواقف من زميلي في الملاعب الإعلامي أحمد شوبير عن أمور تخص المنتخب أو العلاقة معه ولكن أول انضمام لنجله مصطفى شوبير لمنتخب مصر كانت معنا".

وكان حسام حسن قد اتفق مع اتحاد الكرة من أجل بدء معسكر الإعداد عقب خوض الأهلي لمباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

ورفض الأهلي ذلك الطلب إذ لا توجد لائحة تنص على ذلك ومن غير المنطقي اللعب باللاعبين المحترفين دون المحليين.