انتهت المباراة الفاصلة - الترسانة (1)-(1) ديروط.. الشواكيش إلى الترقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الترسانة ضد ديروط في المباراة الفاصلة التي تؤهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

تأهل فريقا سبورتنج ومنتخب السويس بجانب حرس الحدود صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين إلى دورة الترقي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------.

نهاية المباراة بفوز الترسانة بركلات الترجيح وتأهله لدورة الترقي.

ق59. جووووول الثاني للترسانة عن بطريقة ذاتية من لاعب ديروط بعد ركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

ق42 جووووول أحمد فاروق يسجل لفريق ديروط

ق19 حسام عبد الخالق حارس مرمى ديروط يتألق ويمنع هدفا محققا

ق7 تسديدة قوية من محمد عصام لاعب ديروط ولكن أعلى العارضة

ق5 فرصة الأول تضيع من محمد يوسف لاعب الترسانة

انطلاق المباراة