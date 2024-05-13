مؤتمر جوارديولا: إذا لم نفز على توتنام سيتوج أرسنال بالدوري.. وهذه طريقة ثبات مستواي

الإثنين، 13 مايو 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - أنجي بوستيكوجلو

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن في حالة عدم الفوز على توتنام فسيتوج أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الأمر واضح، لدينا خيار واحد وهو الفوز بالمباراة، إذا لم نتمكن من هزيمة توتنام لن نتوج ببطولة الدوري".

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وأضاف " من الصعب دائما اللعب على أرضهم خاصة هذا الموسم، إنهم عدوانيون للغاية، تلقوا هزيمة من ليفربول في أنفيلد 4-0 لكنهم يواصلون التمسك بما يؤمنون به، هناك صعوبات لكن نعرف ما نلعب من أجله".

وأكمل "التتويج للمرة الرابعة تواليا؟ نعلم مدى صعوبة التواجد في هذا الموقف مرة أخرى ولكن لدينا شيء فريد أمامنا، يجب أن نتسم بالتوتر والتركيز المناسبين، إذا لعبت هذه المباريات باسترخاء شديد، فهذه مشكلة كبيرة".

وواصل "لم نتمكن من الفوز في عدة مباريات ضد توتنام على ملعبهم، هذا هو الوقت المناسب لمحاولة الفوز وإلا سيكون أرسنال هو البطل".

وشدد "لا أعرف كيفية ثبات مستواي، لكن يجب أن تعرف أنك يمكن أن تخسر".

واختتم "أحاول دائما الاستعداد بنفس الطريقة لاحترام المنافسين والعمل، لا نفكر ولو لثانية واحدة في الأمس أو الموسم الماضي، الأمر دائما يتعلق بالتحدي الذي ينتظرنا".

ولعب مانشستر سيتي ضد توتنام في ملعبه الجديد 6 مباريات وخسر 5 وفاز مرة واحدة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 36 مباراة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 86 نقطة من 37 لقاء.

وفي حال فوز مانشستر سيتي بالمباراتين المتبقيتين سيتوج بالبطولة بغض النظر عن نتيجة أرسنال.

ويأتي توتنام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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