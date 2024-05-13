كاماكو حكما لمواجهة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.. وإسماعيل أمام بيساو

الإثنين، 13 مايو 2024 - 15:30

كتب : أحمد الخولي

بيتر واويرو كاماكو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مواجهة مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لطاقم تحكيم كيني بقيادة بيتر كاماكو.

بينما يقود السوداني محمود إسماعيل مواجهة غينيا بيساو أمام مصر في الجولة الرابعة.

وكان كاماكو قد أدار ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان أمس الأحد.

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كما أدار مواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة مصر ضد بوركينا فاسو:

حكم ساحة: بيتر كاماكو

حكم مساعد: جيلبرت كيبكويتش تشيريوت

حكم مساعد: صامويل موانجي

حكم رابع: ديكينز ميميسا نياجروان

بينما طاقم تحكيم مواجهة غينيا بيساو أمام مصر كالآتي:

حكم ساحة: محمود علي إسماعيل

حكم مساعد: نجيوجوي نوبوي

حكم مساعد: ستيفن أونيانجو

حكم رابع: صبري محمد فاضل

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بدلا من 7 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

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