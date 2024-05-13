كرة يد - مجدي أبو المجد ينفي توليه تدريب منتخب الناشئين

الإثنين، 13 مايو 2024 - 15:29

كتب : أحمد الخولي

مجدي أبو المجد

نفى مجدي أبو المجد المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة اليد توليه تدريب منتخب مصر مواليد 2008.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية: "فوجئت بأنباء قيادتي لمنتخب الناشئين مواليد 2008، وهو ما لم يحدث وغير صحيح على الإطلاق".

وأتم "في الأساس لم يتواصل معي أي مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة اليد، وأتعجب من هذا الكلام، أنا حاليا في فترة راحة ثم سأقرر خطوتي القادمة".

أخبار متعلقة:
لدعم منظومة الرياضة.. تعاون بالم هيلز وبنك CIB لاستضافة أكبر بطولة في تاريخ الاسكواش ريليفو يكشف قرار لونين من تجديد عقده مع ريال مدريد الولاية الخامسة.. البنزرتي يتولى قيادة الإفريقي التونسي مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب

وكان أبو المجد قد أنهى تعاقده مع الزمالك بالتراضي بعد قيادة فريق كرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

وتولى أحمد رمضان "هتلر" تدريب الزمالك خلفا لأبو المجد مع استمرار باقي الجهاز الفني المعاون بشكل طبيعي رفقة أحمد رمضان.

وسيلعب الزمالك سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة اليد ضد الأهلي.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

الزمالك منتخب مصر كرة يد مجدي أبو المجد أحمد رمضان هتلر
نرشح لكم
كرة يد - سيستمر في فرنسا.. نيم يعلن تمديد تعاقده مع مهاب سعيد خبر في الجول – رحيل مجدي أبو المجد عن تدريب يد الزمالك.. وهتلر بدلا منه مؤقتا كرة يد - هانسن يتفوق على الدرع وخالد.. فيزبريم يودع أوروبا من ربع النهائي كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي يد - البداية بالمجر.. الكشف عن جدول مباريات مصر في أولمبياد باريس 2024 كرة يد - نقل مباريات القمة بسلسلة نهائي الدوري.. والكشف عن المواعيد كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس
أخر الأخبار
سموحة يهدد المركز الرابع بالفوز على الاتحاد دقيقة | الدوري المصري
بسبب اعتراض الأندية.. اتحاد الكرة يدرس تغيير شكل مسابقة الدرجة الثانية 10 دقيقة | القسم الثاني
إذاعة موزاييك: السماح بـ 27 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي.. وبشرى للجماهير المصرية 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
استعدادا لمواجهة الترجي.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
بتروجت يجدد عقد سيد عيد لقيادة الفريق في الممتاز 54 دقيقة | الكرة المصرية
ريليفو: ميلان يرغب في التعاقد مع ظهير توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا