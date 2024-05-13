كرة يد - مجدي أبو المجد ينفي توليه تدريب منتخب الناشئين

نفى مجدي أبو المجد المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة اليد توليه تدريب منتخب مصر مواليد 2008.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية: "فوجئت بأنباء قيادتي لمنتخب الناشئين مواليد 2008، وهو ما لم يحدث وغير صحيح على الإطلاق".

وأتم "في الأساس لم يتواصل معي أي مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة اليد، وأتعجب من هذا الكلام، أنا حاليا في فترة راحة ثم سأقرر خطوتي القادمة".

وكان أبو المجد قد أنهى تعاقده مع الزمالك بالتراضي بعد قيادة فريق كرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

وتولى أحمد رمضان "هتلر" تدريب الزمالك خلفا لأبو المجد مع استمرار باقي الجهاز الفني المعاون بشكل طبيعي رفقة أحمد رمضان.

وسيلعب الزمالك سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة اليد ضد الأهلي.

وتأتي مواعيد النهائي كالآتي:

المباراة الأولى: الجمعة 17 مايو

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 مايو

المباراة الثالثة: الجمعة 24 مايو

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.