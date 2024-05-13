لدعم منظومة الرياضة.. تعاون بالم هيلز وبنك CIB لاستضافة أكبر بطولة في تاريخ الاسكواش

أعلنت شركة بالم هيلز توقيع عقد شراكة مع رابطة محترفي الإسكواش، لرعاية واستضافة بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024.

وتأتي إستضافة البطولة لتعكس الدور الريادي الذي تلعبه بالم هيلز في تعزيز مكانة مصر الرياضية عالميا إذ تقوم الشركة بدعم المواهب والأبطال المصريين، كما تعمل على ضخ العديد من الإستثمارات الرياضية لتطوير وتجهيز أندية ومنشآت على أعلى مستوى.

ويشارك في النسخة الحالية من بطولة «CIB» العالم للإسكواش، 64 لاعبًا من الرجال ومثلهم من السيدات يمثلون 21 دولة حول العالم وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي بأكتوبر خلال الفترة من 9 إلى 14 مايو الجاري، على أن تقام الأدوار الإقصائية على ملعب الاسكواش الزجاجي بمتحف الحضارة خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو، ويبلغ مجموع جوائز البطولة ما يقرب من 50 مليون جنية مصري وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ الرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين البارزين، من بينهم المصنف الأول عالميًا، علي فرج، والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني، والمصنفة الثانية عالميا، نوران جوهر، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

وسبق للبنك التجاري الدولي «CIB» رعاية عددا من كبرى بطولات الإسكواش أبرزها بطولة العالم PSA للسيدات لعام 2019-20، والبطولة المشتركة للرجال والسيدات لعام 2021-22، إضافة إلى العديد من بطولات PSA العالمية الأخرى التي نُظمت في مصر.

تعليقا على الشراكة، قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز: "الشركة تولي أهمية كبيرة لدعم تطوير المواهب المتميزة في رياضة الاسكواش، بهدف تعزيز مكانة مصر الريادية في هذا المجال وتحقيق حلم التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والفوز بالميداليات الذهبية لذلك قررت بالم هيلز استضافة ورعاية بطولة «CIB» العالم للإسكواش في نادي بالم هيلز الرياضي".

وأضاف "تأتي هذه الجهود في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى دعم مشروعي "المشروع القومي لموهبي الإسكواش" و"المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" لإعداد أبطال رياضيين يمثلون بلادنا على المستوى العالمي، بالاضافة الي الاستثمار في المشروعات التي تعزز البنية التحتية الرياضية في البلاد وإنشاء مراكز رياضية متكاملة ومتطورة".

ومن جانبه أعرب، طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، عن سعادته باستضافة ورعاية بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 والتي تعد إحدى كبرى وأهم البطولات العالمية.

ويأتي ذلك في إطار خطة بالم هيلز لدعم وتطوير المواهب المميزة في اللعبة من خلال إتاحة الفرصة للناشئين للاستفادة من خبرات أبطال الإسكواش وتوفير الاحكتاك مع مدارس رياضية مختلفة.

وأشار طنطاوي، إلى إمكانيات نادي بالم هيلز الرياضي، والذي يقام على مساحة 40 فدان -مما يجعله من أكبر النوادي الرياضية في غرب القاهرة- وما يضمه من بنية تحتية ومنشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية جاهزة لممارسة أكثر من 10 رياضات مختلفة منها حمامات سباحة وملعب جولف وملاعب إسكواش وتنس، قادرة على استضافة بطولات محلية ودولية كبرى في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

من جانبه قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: "إننا نعتز بالدور المتميز الذي يقوم به البنك في دعم المواهب المصرية الشابة في كافة المجالات، وبالأخص في رياضة الإسكواش والتي نفخر كل الفخر بالمراكز العالمية المتقدمة التي استطاع أبطالنا من الرجال والسيدات الوصول إليها بل والحفاظ عليها على مدار السنوات".

وتابع "كما إننا سعداء بمشاركة الإسكواش رسميًا في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وكلنا ثقة في قدرة أبطالنا على تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية".

ومن جهته قال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB: "رعاية البنك لهذا الحدث البارز تأتي في إطار دور البنك المجتمعي لدعم المبادرات الرياضية المتنوعة، ولطالما كان الاسكواش واحدا من أهم تلك الرياضات لما حققه أبطال مصر من نجاحات على المستوى العالمي، ونرى أن القطاع الخاص يجب أن يدعم هؤلاء الأبطال ويعمل معاً لوضع إستراتيجية مستقبلية للأجيال القادمة من حيث تطوير المهارات وتعزيز مكانة مصر الرياضية دوليا".

وتدعم أندية بالم هيلز تطوير رياضة الإسكواش، في ظل ما تتميز به مصر من مواهب شابة واعدة تسيطر على كبرى البطولات والمراكز الأولى في التصنيف العالمي، وسبق لـ"بالم هيلز" استضافة بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، وهي أكبر بطولة للناشئين في الشرق الأوسط، كما يلعب بين صفوف نادي بالم هيلز أكتوبر بطلة مصر والعالم نوران جوهر.