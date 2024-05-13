ريليفو يكشف قرار لونين من تجديد عقده مع ريال مدريد

الإثنين، 13 مايو 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

أندري لونين

كشف موقع ريليفو قرار أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بشأن تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد الحارس الأوكراني بنهاية الموسم المقبل.

وأفاد موقع ريليفو أن لونين وافق على تجديد عقده مع الملكي حتى عام 2029 بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال الموسم الحالي في ظل إصابة تيبو كورتوا.

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وأفاد الموقع أن النادي رغب في حسم الأمور مع لونين بسبب التؤكد من تلقيه عروض مقابل راتب أفضل بعد تألقه.

وحسب الموقع فإن ريال مدريد تأكد من أمر تلقيه عروض مغرية خاصة بعدما وقع مع خورخي مينديز وكيل الأعمال الشهير.

وعلى الجانب الآخر فإن النادي وفقا للموقع قرر عدم التفاوض مع تشيلسي بشأن التعاقد مع كيبا أريزابالاجا بشكل نهائي.

وتنتهي إعارة الحارس الإسباني بنهاية الموسم الحالي ولا ينوي النادي الإبقاء عليه مجددا.

ولعب لونين الموسم الجاري مع ريال مدريد 30 مباراة وتلقى 28 هدفا، وحافظ على شباكه من عدم تلقي أهداف في 12 لقاء.

وتعاقد ريال مدريد مع لونين في 2018 من زوريا لوجانسك الأوكراني مقابل 8 ملايين ونصف يورو وخرج إلى عدة إعارات قبل الاستقرار في 2020.

ريال مدريد الدوري الإسباني تيبو كورتوا كيبا أندري لونين
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