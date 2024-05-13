مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب

أشار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إلى خسارة تعرض لها فريقه وأصبحت الأمور أفضل بسببها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 36 الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "منذ الخسارة من أتليتكو مدريد في الدوري وأدركنا أن يجب علينا التغيير، لقد غيرنا الدفاع بعد هذه المباراة وبذلك أصبحت الأمور أفضل، الموسم كان سهلا بفضل اللاعبين".

وأضاف "أنا الآن في أفضل مستوى لي خلال مسيرتي وأشعر بالحماس وأتحدث في المؤتمرات الصحفية دون أي ضغوط، على علم تماما بأن الهزائم والانتكاسات ستأتي عاجلا أم آجلا".

وأكمل "تواجد أوريلين تشواميني ضد بوروسيا دورتموند؟ هو لا يشعر بالآلام كثيرا ومشاركته غير مستبعدة".

وواصل "مهنة التدريب تتطلب الكثير من الجودة، لكن يجب عليك أن تكون مدربا، هناك الكثير من اللاعبين لا يريدون أن يصبحوا مدربين، بسبب المسؤولية والضغوطات، أعتقد أن ناتشو فيرنانديز ولوكا مودريتش وتوني كروس وداني سيبايوس يمكنهم أن يكونوا مدربين".

وأنهى حديثه قائلا: "قرار بقاء ناتشو معنا يعتمد عليه، سيفعل ما يريد أن يفعله".

وحسم ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني ويملك الآن في رصيده 90 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز الـ11 برصيد 42 نقطة.