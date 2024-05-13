"سأفكر في خطوتي المقبلة كلاعب".. ناني يفسخ عقده مع أضنة سبور

الإثنين، 13 مايو 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

لويس ناني

أعلن لويس ناني فسخ عقده مع أضنة سبور التركي بأثر فوري وبالتالي أصبح لاعب حر.

لويس ناني

النادي : لاعب حر

أضنة سبور

وانتقل اللاعب البرتغالي إلى أضنة سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل من ميلبورن.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عبر حسابه على إنستجرام: "أود أن أشكر الجماهير على كل دعمهم، سأفكر الآن في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في مسيرتي كلاعب".

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وبالتالي يرغب ناني في مواصلة مسيرته الكروية وعدم الاعتزال.

ولعب الجناح البرتغالي 34 مباراة مع أضنة سبور وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وارتدى ناني قميص سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وفنربخشة وفالنسيا ولاتسيو وفينيتسيا وأورلاندو وميلبورن من قبل.

وتوج ناني ببطولة يورو 2016 مع البرتغال ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد و4 مرات الدوري الإنجليزي ومرة كأس العالم للأندية وكذلك 4 ألقاب كأس الدرع الخيرية ومرتين كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد البرتغال لويس ناني الدوري التركي أضنة سوبر
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