رخصة قيادة وجرح كشفا احتيال لاعب برشلونة السابق رفقة توأمه على دينامو بوخارست

قصة ربما تروى في الأفلام فقط من شدة غرابتها في الاحتيال قادها إدجار لي مدافع برشلونة السابق.

الأمر بدأ عندما قرر نادي دينامو بوخارست الروماني التعاقد مع إدجار الذي لعب في أكاديمية برشلونة من قبل ومنتخب غينيا بيساو.

لدى لي شقيق توأم يسمى إديلينو لي لاعب كرة قدم أيضا لعب في سبورتينج لشبونة وسبروتينج براجا من قبل ويشغل مركز الجناح.

عندما طلب دينامو التعاقد مع إدجار وأتم الاتفاق معه لم تعلم إدارة النادي ما خطط له الثنائي.

اتفق إدجار رفقة إديلينو بأن من ينضم لدينامو بوخارست إديلينو الذي يلعب جناح أيمن.

وبالفعل ذهب إديلينو ووقع على عقد منذ شهر فبراير الماضي.

الشكوك فجرها صحفي يدعى دانيل سيندر عندما علم أن إدجار لديه توأم وأبلغ النادي بذلك بالإضافة إلى أن اللاعب يتحدث اللغة البرتغالية فقط بالرغم من لعبه في عدة دول مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا.

وتحدث فلورين برونيا الرئيس السابق للنادي في تصريحات نقلها موقع "بي ساكر" قائلا: "يبدو الأمر غير واقعي، تساءلت عما إذا كنت لا أزال نائما، بدأت في إجراء مكالمات هاتفية والتحدث مع الأصدقاء وكان الخبر صحيحا، لا أستطيع تصديق ذلك، لم ينكر أحد ذلك، اكتشفت أن لديه أخ توأم وهو أيضا يلعب كرة القدم".

كيف تأكد النادي من الأمر؟

بعد هذه الشكوك لجأ النادي إلى طريقة من أجل التأكد من الأمر، إذ طلب من إديلينو رخصة قيادته من أجل أن يتسلم سيارة من أحد رعاة النادي، ورفض إديلينو الأمر على الإطلاق.

الأمر الآخر أن إدجار في الأساس لديه جرح في ركبته اليمنى، ولم يجدوا أي جروح في ركبة إديلينو اليمنى وبالتالي تم اكتشاف الأمر.

وشارك إديلينو في 5 مباريات على أساس أنه إدجار، وجمع الفريق 8 نقاط من هذه اللقاءات.

ويواجه نادي عقوبة خسارة على الأقل الـ8 نقاط التي تمكن من تجميعهما بسبب مشاركة لاعب غير مقيد.