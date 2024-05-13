رخصة قيادة وجرح كشفا احتيال لاعب برشلونة السابق رفقة توأمه على دينامو بوخارست

الإثنين، 13 مايو 2024 - 13:05

كتب : FilGoal

إدجار لي

قصة ربما تروى في الأفلام فقط من شدة غرابتها في الاحتيال قادها إدجار لي مدافع برشلونة السابق.

الأمر بدأ عندما قرر نادي دينامو بوخارست الروماني التعاقد مع إدجار الذي لعب في أكاديمية برشلونة من قبل ومنتخب غينيا بيساو.

لدى لي شقيق توأم يسمى إديلينو لي لاعب كرة قدم أيضا لعب في سبورتينج لشبونة وسبروتينج براجا من قبل ويشغل مركز الجناح.

أخبار متعلقة:
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة استعدادا لإياب نهائي الكونفدرالية دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية التعليق الأخير.. لويس إنريكي: ليس لدي أي شيء سلبي ضد مبابي بعد مودريتش وكروس.. سكاي: تطورات في تجديد عقدي فاسكيز ولونين

عندما طلب دينامو التعاقد مع إدجار وأتم الاتفاق معه لم تعلم إدارة النادي ما خطط له الثنائي.

اتفق إدجار رفقة إديلينو بأن من ينضم لدينامو بوخارست إديلينو الذي يلعب جناح أيمن.

وبالفعل ذهب إديلينو ووقع على عقد منذ شهر فبراير الماضي.

الشكوك فجرها صحفي يدعى دانيل سيندر عندما علم أن إدجار لديه توأم وأبلغ النادي بذلك بالإضافة إلى أن اللاعب يتحدث اللغة البرتغالية فقط بالرغم من لعبه في عدة دول مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا.

وتحدث فلورين برونيا الرئيس السابق للنادي في تصريحات نقلها موقع "بي ساكر" قائلا: "يبدو الأمر غير واقعي، تساءلت عما إذا كنت لا أزال نائما، بدأت في إجراء مكالمات هاتفية والتحدث مع الأصدقاء وكان الخبر صحيحا، لا أستطيع تصديق ذلك، لم ينكر أحد ذلك، اكتشفت أن لديه أخ توأم وهو أيضا يلعب كرة القدم".

كيف تأكد النادي من الأمر؟

بعد هذه الشكوك لجأ النادي إلى طريقة من أجل التأكد من الأمر، إذ طلب من إديلينو رخصة قيادته من أجل أن يتسلم سيارة من أحد رعاة النادي، ورفض إديلينو الأمر على الإطلاق.

الأمر الآخر أن إدجار في الأساس لديه جرح في ركبته اليمنى، ولم يجدوا أي جروح في ركبة إديلينو اليمنى وبالتالي تم اكتشاف الأمر.

وشارك إديلينو في 5 مباريات على أساس أنه إدجار، وجمع الفريق 8 نقاط من هذه اللقاءات.

ويواجه نادي عقوبة خسارة على الأقل الـ8 نقاط التي تمكن من تجميعهما بسبب مشاركة لاعب غير مقيد.

برشلونة دينامو بوخارست إدجار لي الدوري الروماني
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: إذا لم نفز على توتنام سيتوج أرسنال بالدوري.. وهذه طريقة ثبات مستواي ريليفو يكشف قرار لونين من تجديد عقده مع ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب "سأفكر في خطوتي المقبلة كلاعب".. ناني يفسخ عقده مع أضنة سبور التعليق الأخير.. لويس إنريكي: ليس لدي أي شيء سلبي ضد مبابي بعد مودريتش وكروس.. سكاي: تطورات في تجديد عقدي فاسكيز ولونين ساوثجيت يوضح حقيقة مفاوضات يونايتد معه لتفادي عقوبات اللعب المالي النظيف.. أثلتيك: تشيلسي يبيع مركزه التدريبي لـ بويلي
أخر الأخبار
مباشر المباراة الفاصلة - الترسانة (0)-(0) ديروط.. الأول يضيع 20 دقيقة | القسم الثاني
مؤتمر جوارديولا: إذا لم نفز على توتنام سيتوج أرسنال بالدوري.. وهذه طريقة ثبات مستواي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاماكو حكما لمواجهة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.. وإسماعيل أمام بيساو ساعة | منتخب مصر
كرة يد - مجدي أبو المجد ينفي توليه تدريب منتخب الناشئين ساعة | كرة يد
لدعم منظومة الرياضة.. تعاون بالم هيلز وبنك CIB لاستضافة أكبر بطولة في تاريخ الاسكواش ساعة | رياضات أخرى
ريليفو يكشف قرار لونين من تجديد عقده مع ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الخامسة.. البنزرتي يتولى قيادة الإفريقي التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا